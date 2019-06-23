Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini...
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Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini...

Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
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