Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini...
Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi! Sonuçları gelmeye başladı, işte oy oranları
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