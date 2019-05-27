Binali Yıldırım: "Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir"

Binali Yıldırım: "Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir"

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İftardan detaylar Binali Yıldırım'ın Roman vatandaşlarla sohbeti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
İftardan detaylar
Binali Yıldırım'ın Roman vatandaşlarla sohbeti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.

Kaynak: AA
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