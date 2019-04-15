Binali Yıldırım: "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçim. Murdar etin de kavurması olmaz"

"Seçimlerin bu şekilde gelmesini körükleyen rakip adaydır"

"Bu seçimde organize bir kötülük yapılmıştır"

"Seçimi kazandığının kararını sen mi vereceksin"

"Belediye başkanıyım diye Anıtkabir defterine imza atarsan, belediye başkanıyım diye sokakta mitingler yaparsan YSK'nın vermiş olduğu kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın"

"Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz"

"Müttefikimiz MHP ilçe Başkanının evine 6 tane seçmen yazılmış haberi yok. Burada iş bir sene öncesinden planlanmış. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz"

"Mansur Yavaş'ı tebrik ediyorum. Sorumluluk taşımak bu. Keşke İmamoğlu'da böyle yapsaydı"

Kaynak: İHA