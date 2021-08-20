Binali Yıldırım: Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum
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Binali Yıldırım: Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Ümraniye'de aşure pişirme ve ikram programına katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Ümraniye'de aşure pişirme ve ikram programına katıldı. Yıldırım "Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum? dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla kaynatılan aşureler, Alemdağ Caddesi üzerinde gerçekleşen etkinlikle vatandaşlara ikram edildi. Mehter takımının gerçekleştirdiği konser sonrası ilahiler okunan programa, Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DEVLET OLARAK GÜÇLÜNÜN DEĞİL, HAKLININ YANINDA OLDUK'

Törende konuşan Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 'Muharrem ayı Allah'ın ayı olarak nitelendirilir. Hz. Ali mensubu olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumuz islamın büyüklerindendir. Hz. Hüseyin de peygamber efendimizin gözünün nurudur. Evlatlarımıza Hasan, Hüseyin ve Zeynep isimlerini seve seve veririz' diye konuştu.

Yıldırım, "Devlet olarak güçlünün değil, haklının yanında olduk. Bu bizim insanı görevimiz. Acılarımız ve sevinçlerimiz birdir? ifadelerini de kullandı.

'ACILARI BİRLİKTE AZALTACAĞIZ'

Devletin tüm gücüyle felaketleri yaşayan vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

'Doğal afetlerin olduğu yelere giderek vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Zorlukları birlikte aşabilen bir ülkeyiz. Türkiye'nin her köşesinden gelen yardımları gördüm. Böyle bir milletin evladı olduğum için kendimle gurur duydum. Zorluklarda bir olacağız, diri olacağız. Acılarımız birlikte azaltacağız. Sevinçlerimizi artıracağız. Bu felaketleri bile ranta çevirmeye çalışan bazı mihraklarında olduğuna şahit olduk. Dosta düşmana karşı kardeşliğimizi göstereceğiz.'

'BU ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise 'Geleneksel aşure gününde Ümraniye'de yaşayan vatandaşlarımızla buluştuk. Tarihe baktığımız zaman Muharrem ayı çok ciddi olaylara gebe olmuştur. Matem ayında birliğimizi ve beraberliğimizi daim etmemiz gerekiyor. Türk milleti birlik içinde olursa devletimiz ayakta kalır. Doğal afetler küresel ısınmanın etkisiyle ülkemizi de vurdu. Devletimizin gücü ve milletimizin iradesiyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Devletimiz her zaman milletinin yanında. Her olayda olduğu gibi doğal afetlerde de birlik ve beraberliğimiz devam etti. Türk devleti her zaman güçlüdür. Sayın Cumhurbaşkanına, İlgili bakanlara, belediyelere, valiliklere ve milletimize çok teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız' şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım: Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum
Binali Yıldırım: Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum
Binali Yıldırım: Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum
Binali Yıldırım: Bu milletin evladı olduğum için gurur duyuyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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