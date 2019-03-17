Binali Yıldırım Bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda Yapacağız

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AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız dedi.

KÜLTÜR SANAT ALANINDA SON YILLARDA EPEY BİR YOL ALINDI

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sabah saatlerinde ihracatçılar ile kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım'a AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda AK Partili ve MHP'li il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. 'Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor programında ihracatçılara seslenen Yıldırım projelerini anlattı. Kentin kültür sanat alanında bir çok çalışmalarının olduğunu kaydeden Yıldırım, 'Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; Zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki insanlar da buraya taşınmasın, orada bu ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde her iki yakaya da paylaştırırsak bunun trafiğe de önemli bir katkısı olacak dedi.

DEPREMİ GÖZARDI EDERSEK İSTANBUL'A KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ

961 mahallede 300'ünde hiçbir kreşin olmadığını belirten Yıldırım, buralara hızlı bir şekilde çocuk yuvası yapacaklarını belirtti. Yıldırım, 'Depremi gözardı edersek, İstanbul'a kötülük yapmış oluruz. Depreme yönelik projelerimiz iki işi birden çözecek. Biri çarpık yapılaşmayı düzeltme şansı veriyor, bir diğeri de olası bir depreme karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyor İfadelerini kullandı. Binali Yıldırım, İstanbul için gelecek 5 yıl içinde hedeflerimiz var. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 Milyar Dolar'a yükseltmek istiyoruz. İstanbul'un ihracatını 75 Milyar Dolar'dan, 125 Milyar Dolar'a yükseltmek istiyoruz. Böylece de 500 bin asgari istihdam yaratmak istiyoruz şeklinde konuştu.

İSTANBUL ANKARA'SIZ, ANKARA DA İSTANBUL'SUZ OLMAZ

Binali Yıldırım, Bazı aday arkadaşlar çok esip gürlüyor. 'Ben İstanbul'u tek başıma yöneteceğim. Ankara'yı bu işlere karıştırmayacağım' diyor. Yani bir ay bütçeniz gelmezse maaş veremezsiniz. Yerinizden kalkamazsınız. İstanbul Ankara'sız, Ankara da İstanbul'suz olmaz dedi. Ardından Fatih'e geçen Binali Yıldırım, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi açılışını yaptı. Açılışın ardından sporcular Yıldırım'a İstanbul Kastamonu Spor'un formasını hediye etti.

Kaynak: DHA