Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...
Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"
Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"
Kaynak: AA
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11:46 Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...
11:45 Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en...