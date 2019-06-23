Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...

Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...

Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et