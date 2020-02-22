Binali Yıldırım: "Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır"
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Binali Yıldırım: "Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır"

Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

22.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:12
Binali Yıldırım:

ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili 'ın konuşması

İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Binali Yıldırım: "Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır"
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