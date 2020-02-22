Binali Yıldırım: "Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır"
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
22.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:12
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Kaynak: AA