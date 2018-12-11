Binali Yıldırım: "Benim de Yakın Korumalığımı Yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Bir Polis...

Binali Yıldırım: "Benim de Yakın Korumalığımı Yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Bir Polis...

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: "Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti" - Binali Yıldırım: "Atalay, memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içerisinde olmamıştır.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: "Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti"
- Binali Yıldırım:
"Atalay, memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içerisinde olmamıştır. Bundan sonra olmasını da kimse beklemesin"
"Türk-İş'in, Türk-İş Genel Başkanının saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez"

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