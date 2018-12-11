Meclis Başkanı Binali Yıldırım: "Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti"

- Binali Yıldırım:

"Atalay, memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içerisinde olmamıştır. Bundan sonra olmasını da kimse beklemesin"

"Türk-İş'in, Türk-İş Genel Başkanının saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez"