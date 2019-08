12.08.2019 18:47

Binali Yıldırım bayramını selzedelerle geçirdi

Binali Yıldırım: "Yaşananlardan ders almalıyız"

DÜZCE – AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı'nın 2. gününü geçtiğimiz ay sel felaketi yaşayan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmanhanım köylerinde selzedelerle birlikte geçirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı'nın 2. gününde, 18 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 24 köyün ve Akçakoca ilçesinin sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan selzedelerle birlikte geçirdi. Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret eden Binali Yıldırım, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Binali Yıldırım, yaşananlardan dersler alınması gerektiğini söyleyerek, "Bugün bir süre önce büyük bir sel felaketi yaşadığımız 7 can kaybının olduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerine uğradık. Burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu bayram gününde onların acılarını hafifletmek amacıyla milletvekillerimiz, belediye başkanımızla, kaymakamımızla buradayız. Görüldüğü gibi yaşadığımız bu sel felaketi esasında normal bir şey değil. Öyle ki 1 yılda yağan yağışın yarısı kadarı 4 saatte düşmüş ve bütün bentleri her şeyi önüne katıp ne bulduysa götürmüş. Devletimiz ilk adan itibaren harekete geçmiş ve çok kısa süre içerisinde 250 civarında vatandaşımız havadan helikopterlerle taliye edilmiştir. Gün ağırınca felaketin boyutları daha da ortaya çıkmıştır ve devletimiz hemen devreye girerek bir yandan sosyal destekler, AFAD, DSİ gibi kurumlar ve bakanlıklar var güzü ile harekete geçmiş, Yaralar sarılmaya başlanmıştır. Tabi ki kaybolan mal bir şekilde yerine konur. Ancak giden canlar yerine gelmez. Buralar bir vadi bir dere yatağı, bundan sonra buna benzer olayların yaşanmaması için bundan önemli bir ders çıkarmak istiyoruz. Buraya yapılacak yeni yolların binaların bu gerçek göz önüne alınarak yapılması önemlidir. Bu konuda da kurumlarımız iyi bir koordinasyon içerisinde bu işleri halledecekler. Türkiye Cumhuriyeti devleti muktedirdir, her türlü vatandaşın karşılaştığı zorluğa karşı hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle dahil olmuş ve gerekenler yapılmıştır, bundan sonra da yapılacaktır. Burada vatandaşlarımızı dinledik beklentilerini bir kez daha dile getirdiler. Yapılan şeyler var, eksik olduğunu düşündükleri şeyler var. Ama önemli olan bütün görevlilerin aynı hassasiyetle görevlerini yapması, aslında görevlilerin bilerek yada bilmeyerek yaptıkları işler sonunda devlete mal oluyor. O bakımdan büyük bir fedakarlıkla gayret gösteren kamu görevlerine aslında moral vermemiz lazım, onları teşvik etmemiz lazım. Eksikliklerini tabi ki ifade edeceğiz ama yaptıklarını da takdir etmemiz lazım. Eminim ki birlik, beraberlik ve el birliği içerisinde bu sıkıntıların tamamının üstesinden geleceğiz. Bir kez daha ben bu vesile ile bu köylerde sel felaketi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, acılarını paylaşıyorum ve mübarek bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA