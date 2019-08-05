Binali Yıldırım'ın alana gelişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Alandan ayrılışı vatandaşlarla selamlaşması Binali Yıldırım, Bayındır'da

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım:

"(İstanbul-İzmir otoyolu) Bu proje sıradan bir proje değil. İstanbul-İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Bursa'dan İzmir'e dün 2 saatte geldim. Otoyol çok güzel oldu. Bu millet için daha fazlasını yapacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunun sıradan bir proje olmadığını belirterek, "İstanbul-İzmir, artık 3 saatin altına iniyor. Bursa'dan İzmir'e dün 2 saatte geldim. Otoyol çok güzel oldu. Bu millet için daha fazlasını yapacağız." dedi.

Binali Yıldırım, İzmir'in Bayındır ilçesini ziyaret etti.

Yıldırım, burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Belediye Başkanı Uğur Demirezen'e verdikleri destek dolayısıyla Bayındırlılara teşekkür eden Yıldırım, Bayındırlılardan çok güçlü bir destek gördüklerini, bu desteği karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi. Yıldırım, Belediye Başkanı Demirezen'in, Bayındır'ı daha "bayındır" hale getirmek için çalışacağını aktardı.

Yıldırım, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir otoyolu projesine de değinerek, "Bu proje sıradan bir proje değil. İstanbul'la İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Bursa'dan İzmir'e dün 2 saatte geldim. Otoyol çok güzel oldu. Bu millet için daha fazlasını yapacağız. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye'de olmaz' denilen işleri olur hale getirdik." dedi.

Hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Yıldırım, "yolları böldüklerini, hayatları, gönülleri ve Türkiye'yi birleştirdiklerini" belirterek, "Bir şeye çok önem veriyoruz, 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'. Bunu herkes kafasına koysun. Ay-yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanlarımızı dindirtmeyiz." şeklinde konuştu.

"Bayındır, bitkisel üretimin merkezi olmayı hak ediyor"

Bayındır halkının 15 Temmuz gecesi bayrağına, Cumhurbaşkanına, Başbakanına ve ülkesine sahip çıktığını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık seçimler geride kaldı. Belediye seçimleri için 5 yıl gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında ülkemizin kalkınması için Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için Bayındırlı hemşehrilerimizin yüzünün daha gülmesi için, gençlerimiz ve geleceğimiz için yapacak çok işimiz var. Bayındır dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda'ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Bayındır, Osmanlı'dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyükşehirlerimizdeki o parklardaki büyük bulvarların etrafındaki çiçekleri, süs bitkilerini görünce aklıma hep Bayındır, hep siz geliyorsunuz. Sadece çiçekçilik değil tarımsal ve bitkisel üretimin Bayındır merkezi olmaya hak kazanıyor, merkezi olmayı hak ediyor. Bir tarımsal organize sanayi beklentisi var. Milletvekillerimiz ve şahsım gerekli çalışmaları yapıyoruz. 'Torbalı-Ödemiş-Tire demiryolu hattını iyileştireceğiz' dedik. Elektrikli hale getiriyoruz. Çalışmalar başladı. 44 milyon yatırım var. Helali hoş olsun."

Bayındır'da araç muayene istasyonu da kuracaklarını dile getiren Yıldırım, baraj işlerinin ise daha da hızlandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, Bayındır'da bir fakülte beklentisi olduğunu belirterek, "Bunun için de çalışma yapacağız. Gerekli çalışmaları başlatacağız. Hastaneyle ilgili bir talebiniz olduğunu biliyorum. Bu konunun da takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Yıldırım, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramını şimdiden tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır'dan 31 Mart akşamı çok güzel bir ses çıktığını belirterek, "1 Nisan'dan itibaren Uğur kardeşimle kolları sıvadık, inşallah önümüzdeki 5 sene 31 Mart'a kadar söylediğimiz her sözün arkasında durarak Sayın Başbakanımızın önderliğinde, Bayındırımıza hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Programa Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Kaynak: AA