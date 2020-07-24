Binali Yıldırım; Ayasofya fethin sembolü ve Fatih'in kılıç hakkıdır" AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniyeli gençlerle sabah sporunda bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniyeli gençlerle sabah sporunda bir araya geldi. Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Ümraniyeli gençler ile Ümraniye Millet Bahçesinde bir araya geldi. Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniyeli gençler millet bahçesinde sabah sporu yaptı. Sporun ardından Binali Yıldırım ile Başkan İsmet Yıldırım gençlerle birlikte kahvaltı yaptı.

Ayasofya'nın bugün ibadete açılması hakkında konuşan Binali Yıldırım, "Mübarek Cuma günü sağ olsun bizi davet ettiler, gençlerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Sabah yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Danıştay'ın verdiği kararın hemen sonrasında Cumhurbaşkanımız Ayasofya müzesinin camiye dönüşmesiyle ilgili kararı yürürlüğe koydu. Bugün ilk Cuma namazı 86 yıl sonra halkımızla eda edeceğiz. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ayasofya fethin sembolüdür. 1453'te İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olarak ilan etmiş. Fetihten iki gün sonra da hocası Akşemsettin Cuma namazını eda etmiş. Sonra günün şartları icabı 1934'te müze yapılmış Ortodoks dünyasıyla ilişkileri sıcak tutmak adına. İstiklal mücadelesinde bağımsızlığımızı kolay elde etmedik. ve nihayet cami olarak hizmet vermeye devam edecek. Ayasofya medeniyetlerinde buluşmasını temsil ediyor. İnançlarımız farklı olabilir ancak yaşadığımız dünya aynı. O yüzden çatışma değil birleşme bir araya gelme olmalı. Ortodoks dünyasının da bu tarihi mirastan hakkı var. Ziyaretçiler gelir camide ziyaretlerini gerçekleştirirler. Buna da imkan tanınacak. Ama içeriden dışarıdan bu niye camiye dönüştürüldü gibi lafları çok ciddiye almamak gerekiyor" dedi.

Başkan İsmet Yıldırım ise, "Binali Yıldırım, bu mübarek günde Ümraniye'de gençlerle bir araya geldi. Sayın Binali Beyin bu güzel günde Ümraniye'ye gelmesi bir anlam. Buradan da hep beraber Ayasofya'ya Cuma namazını kılmaya gideceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA