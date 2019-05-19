Binali Yıldırım, Avcılar'da Gençlerle Buluşup Sahur Yaptı

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU - İSTANBUL/DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da gençlerle buluşup sohbet etti. Daha sonra da vatandaşlarla sahur yaptı. Bir süre gençlerin bulunduğu masaları dolaşarak sohbet eden Yıldırım, gençlerle tavla oynadı. Çekişmeli geçen tavla oyununu Yıldırım kazandı. Mekanda gençlerle bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım sohbet etti.

VATANDAŞLARLA SAHUR YAPTI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gençlerin bulunduğu kafeden ayrılarak vatandaşlarla sahur yapacağı mekana yürüyerek gitti. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, insanlarla tokalaşarak bol bol özçekim yaptı. Vatandaşlarla sahur yapan Yıldırım daha sonra buradan ayrıldı. Yıldırım'ın Avcılar ilçesindeki ziyaretlerine Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve partililer eşlik etti.

Kaynak: DHA