AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da 7 okul daha yapılacağını belirterek, "İstanbul'un her tarafında millet bahçesi yapılırken Yeşilkent unutulur mu? Size 8 dönüm arazide kurulu çok güzel de bir millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

Yıldırım, Avcılar'da Balıkyolu Caddesi'ndeki mitingte yaptığı konuşmada, vatandaşların 20 yıldır imar sorunu yaşadığını söyledi.

Mevcut belediyenin Avcılar'daki imar sorununu çözmediğini kaydeden Yıldırım, "Kim çözer? Binali Yıldırım çözer. Binali Yıldırım sözü, imar sorununuz çözülmüştür. Bu kadar açık ve net söylüyorum, hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Yeşilkent Mahallesi'nin okula ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu okulda 80 yavrumuz bir sınıfta okuyor. Bu size layık mı? Bu bölgeye 7 tane daha okul yapıyoruz. Buranın hastaneye ihtiyacı var mı? Var. Buraya bir hastane yakışır mı? Hastaneniz de hayırlı olsun. İstanbul'un her tarafında millet bahçesi yapılırken Yeşilkent unutulur mu? Size 8 dönüm arazide kurulu çok güzel de bir millet bahçesi yapıyoruz. Yeşilkent'e kültür merkezi de yakışır. Bütün bunlar nasıl olacak? 31 Mart'ta Dr. İbrahim Ulusoy'u başkan yapıyor muyuz? İbrahim Ulusoy ile Avcılar'ın bütün mahallerinde gönül belediyeciliğine Bismillah diyoruz. Durmak yok."

Yıldırım, Yeşilkent Mahallesi'nde güvenlik ve bağımlılık problemi olduğunu anlatarak, "Gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorlar. Bunların canına okuyacağız. Karakolumuzu da kuracağız. Bu beladan gençlerimizi kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Seçime az süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Durmayacağız daha çok koşturacağız. Daha çok hemşehrimize, mahallelimize gideceğiz. Mutlaka sandığa gideceğiz ve bu işi bitireceğiz. Hiç merak etmeyin, burası Türkiye'nin özeti. Doğudan, güney doğudan gelen vatandaşlarımız var. Hiç kimse size ayrımcılık yapamaz. Kimliğinizle gurur duyun. Kürtlüğünüzle Türklüğünüzle gurur duyun. Laz, Çerkez ne olursanız olun biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Gönülleri yapmaya geliyoruz. Gönül belediyeciliğine geliyoruz."

Kaynak: AA