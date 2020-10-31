Binali Yıldırım: "Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil"
31.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:54
İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu