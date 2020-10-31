Binali Yıldırım: "Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil"
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Binali Yıldırım: "Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil"

31.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:54

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım: 'Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil'
Binali Yıldırım: 'Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil'
Binali Yıldırım: 'Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil'
Binali Yıldırım: 'Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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