Binali Yıldırım: Anadolu toprakları, fay hattı üzerine kurulu

26.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:37

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin her yerinden yardım talebi geldiğini belirterek, "Şunu bilmeliyiz ki bu topraklar, Anadolu toprakları, fay hattı üzerinde kurulu. Bundan sonraki yapmamız gereken ev yaparken bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım, çünkü can bizim canımızdır" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde incelemelerde bulundu. Binali Yıldırım, deprem sonucu hem Elazığ'da hem de Malatya'da ciddi hasarların oluştuğunu kaydetti. Deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarının başarılı şekilde yürütüldüğünü söyleyen Yıldırım, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Binin üzerinde yaralı vatandaşımız oldu. Onların da tedavileri büyük oranda tamamlandı. Çok şükür yaralıların hayati tehlikesi yok. Öncelikle vefat eden bütün vatandaşlarımızın, yakınlarının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İlk andan itibaren hükümetimiz, hemen yarım saat içerisinde olaylara müdahale etti, gerekli birimler harekete geçti. Öyle ki geçen 40 saatin içinde 45 vatandaşımız enkaz altından sağ salim çıkarıldı. Bunu başarabilen çok az ülke vardır. Hamdolsun Türkiye'de bu başarılmıştır, çünkü bütün görevliler zaman mefhumunu dikkate almadan, zamanla yarışarak çalışmalardır. Telefonların sinyallerini takip ederek, en ufak bir inilti sesini dahi takip ederek, oradan yığınlarca betonun altından o vatandaşlarımızı, o yavrularımızı, o kadınlarımızı çıkarmayı başarmışlardır. Allah onlardan razı olsun" dedi.

'BUNDAN SONRA EV YAPARKEN BU İŞLERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKLİ'?AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Anadolu topraklarının fay hattı üzerine kurulu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız dün buradaydı, gerekli talimatlarını verip, hasta ziyaretlerini yaptı. Şu anda süratle hasar tespiti yapılıyor. Bir yandan yaralılar tedavi edilirken, bir yandan vefat edenler defnedilirken, hasar tespiti de yapılıyor hem Elazığ'da hem burada. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Bundan sonraki yapmamız gereken ev yaparken bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım, çünkü can bizim canımızdır. Büyük bir felaketti. 6.8 şiddetindeki bir depreme rağmen can kaybının bu kadar az olması büyük bir başarıdır. 40'ın altında vefat eden var 45 tane sağ kurtulan var. Bunlar saatlerde sonra 20 saat sonra çıkartılanlar var. Allah bundan sonra böyle büyük bir felaketi yaşatmasın. Ancak şunu bilmeliyiz ki bu toprakları, Anadolu toprakları, fay hattı üzerinde kurulu. Depremler bizim hayatımızın bir parçası. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Bunu yaparken de süratle, aralıksız bu binaları gözden geçireceğiz ve gerekeni yapacağız. Şimdi yaraları sarma zamanı. Bütün birimler bütün herkes gayret ediyor. Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerinden ben ne yapabilirimin telaşı içinde. Bu bizim milletimizin güzelliğidir. Gün bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür."

Kaynak: DHA