24.10.2019 21:37

Binali Yıldırım: Amaç yapay devlet hayalini tümden ortadan kaldırmak (2)

ADÜ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki programının ardından Aydın'a geldi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı. Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'ndaki törende ayrıca AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Aldemir, kaymakamlar, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Saygı duruşuyla başlayan tören öğrencilerin koro halinde okuduğu İstiklal Marşı'yla sürdü. Ardından akademisyenlerin müzik dinletisi ve zeybek oyunu sunuldu. Daha sonra Binali Yıldırım, Rektör Osman Selçuk Aldemir tarafından sahneye davet edildi. Senatonun aldığı kararla Rektör Aldemir, Başbakanlığı döneminde üniversiteye verdiği desteklerden dolayı Yıldırım'a 'Fahri Doktora' unvanını verdi. Ayrıca öğrenciler ise Yıldırım'a, üniversitenin futbol takımının '09' numaralı formasını takdim etti.

AYDIN'IN DEĞERLERİNİ ANLATTI

Konuşma yapan ve yeni akademik yıl için hayırlı olmasını dileyen Binali Yıldırım, "Demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes'in ismini taşıyan bu güzide üniversiteden fahri doktora unvanı almak, benim için ayrı bir ayrıcalıktır. Bu ödüle layık gören üniversite senatosuna değerli rektörümüze teşekkür ederim. Biz sizlerden aldığımız güçle; ülkemiz ve milletimiz için Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 17 yıl boyunca çalıştık" dedi. Aydın hakkında bahseden Yıldırım, "Aydın denince aklımıza ilk gelen şehit Başbakan Adnan Menderes'tir. Diğeri ise Efeler ve incirdir. Aydın'ın bunlardan başka güzel değerleri var. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten güzel topraklarıyla adeta cennetten bir köşe. Tarım ve turizmin ön plana çıktığı Aydın'da, geçen yıl ihracata katkı 800 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize olan bu katkıda en önemli ürün incir oldu. Geçen yıl üreticiler, yaklaşık 270 milyon dolarlık incir ihraç etti. Bu yıl anlattıklarına göre rekolte çok daha iyiymiş. Yüzler daha fazla gülüyor. Bu nedenle daha fazla ihracatı ve daha fazla katma değeri inşallah Aydın ülkemize sağlamış olacak. Aydınlı vefalıdır. Şehit Başbakan Adnan Menderes'i hiçbir zaman unutmadınız. Merhumun adını buranın gurur kaynağı olan üniversiteye verdiniz. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 18 fakülte, 3 enstitü, 1 konservatuar, 6 yüksekokul, 18 meslek yüksekokulu, 26 uygulama ve araştırma merkeziyle gençlerimizin aklın ve bilimin rehberliğinde eğiten ve 27 yıllık bir geçmişi olan Efeler diyarının önemli bir ilim irfan yuvasıdır. 4 bin 500'e yaklaşan akademik ve idari personeli, 50 bini aşkın öğrencisiyle Aydın'ın zenginliğine güzelliğine güzellik katan bir üniversite. Üniversite aklın ve bilimin harmanlandığı yerlerdir. Bulundukları şehre katma değer getirir" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de birer konuşma yaparak, yeni senenin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Binali Yıldırım'ın katılımdan dolayı da büyük onur duyduklarını ifade etti.

İSMİNİ TAŞIYAN SPOR KOMPLEKSİNİ AÇTI

Akademik yıl açılış töreninin ardından Binali Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri. ADÜ Merkez Kampusu içerisinde yapımı tamamlanan 'Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Spor Kompleksi' adlı tesisin açılışını yaptı. Ardından aynı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphaneyi gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi. Açılışların ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) ziyaret ederek gençlerle kısa süre sohbet ettikten sonra Aydın'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA