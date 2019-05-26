Binali Yıldırım, AK Partili mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu
- İftardan detaylar AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
- İftardan detaylar
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
Kaynak: AA
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