BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1)
Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.
Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.
23 Haziran yerel seçimlerinde sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazını müteakiben Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın camiye gelişi
-Yıldırım'ın cenaze yakınlarına başsağlığı dilemesi
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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