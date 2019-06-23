Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.