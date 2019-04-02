Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi.
Kaynak: DHA