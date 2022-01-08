Binali Yıldırım: "AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona gelişi Koordinasyon toplantısına katılan partililer AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ANTALYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da "AK...
ANTALYA (AA) - Ak Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona gelişi
Koordinasyon toplantısına katılan partililer
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ANTALYA - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu.
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