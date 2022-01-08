Binali Yıldırım: "AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir" - Haberler
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Binali Yıldırım: "AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona gelişi Koordinasyon toplantısına katılan partililer AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ANTALYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da "AK...

ANTALYA (AA) - Ak Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona gelişi

Koordinasyon toplantısına katılan partililer

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ANTALYA - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu.

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Binali Yıldırım: AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir

Binali Yıldırım: AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir

Binali Yıldırım: AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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