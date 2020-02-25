Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye'sini ziyaret etti

25.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:39

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.



Kendisi tam bir hizmet adamı



Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu hizmetleri ülkenin çok iyi bildiğini ifade ederek; "Ülkemize yaptığı hizmetleri herkes yakinen çok iyi biliyor. Kelimenin tam anlamıyla tam bir hizmet adamı. Allah kendisinden razı olsun, sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah ülkemize daha hayırlı hizmetler yapmaya vesile olsun diyorum" dedi.



Projelerini seri bir şekilde yapmaya devam edecek



Yıldırım ise yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Afyonkarahisar için güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:



"Afyonkarahisar'dayız. Dün akşam bir programa katıldık. Gençlerle bir araya geldik, onlarla sohbet ettik. Bugün mübarek üç ayların Recep Ayı'nın ilk günü. Tüm vatandaşların ve Afyonlu hemşerilerimin üç aylarını tebrik ediyorum. Değerli başkanımız 31 Mart seçimlerinde Afyon'un şehr-i emini oldu, belediye başkanı seçildi ve önceki belediye başkanımızdan bayrağı devraldı. Afyonkarahisar için güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Kendisine üstün başarılar diliyorum. Daha 1 senesi dolmadan belediyenin mali durumunu düzeltecek çok önemli adımlar attığını öğrendim. Borcu tamamen kapatmış, bundan sonra şehrin daha da güzelleşmesi burada yaşayan hemşerilerimin hayatının kolaylaşması için hem çevreci projeler hem altyapı hem ulaşım projelerini seri bir şekilde yapmaya devam edecek."



Cumhurbaşkanımızın Afyon'a desteği devam edecek



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a eskiden olduğu gibi şimdide desteğinin devam edeceğini ifade eden Yıldırım: "Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetimize olduğu gibi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığımıza da eskiden olduğu gibi bundan sonrada destek vermeye devam edecektir. Afyonkarahisar milletvekillerimiz başata benimde hükümetinde bakanım olan Veysel Eroğlu ve diğer arkadaşlarda Afyon için Afyon'un insanları için gayretlerini sürdürecektir" diye konuştu.



Konuşmalarında ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Binali Yıldırım'a hediye takdiminde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA