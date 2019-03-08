Binali Yıldırım: Aday Olarak Arkamda 16 Yıllık Bir Birikim Var
- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 8 Mart Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında konuştu.
- Etkinlikten görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 8 Mart Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında konuştu.
Kaynak: AA