Binali Yıldırım'a Vatandaşlardan Yoğun İlgi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretin ardından çevredeki vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Balkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Manav Türkleri Derneklerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından Yıldırım, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek onlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Sohbetin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, çevredeki bir pastaneye girerek buradaki vatandaşlarla sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA