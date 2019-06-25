Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi
İstanbul'dan Ankara'ya giden Binali Yıldırım, Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı.
İstanbul'dan Ankara'ya giden Binali Yıldırım, Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı. Eşi Semiha Yıldırım' la burada mola verip kahvaltı yapan Buinali Yıldırım' a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Yanlarına gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım daha sonra Ankaraya hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ın dinlenme tesislerine gelişi
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri
-Kahvaltı etmeleri
-Detaylar
SAKARYA/DHA
Kaynak: DHA
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