Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti
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Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

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Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine seçilen Binali Yıldırım'ı Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Eski Belediye Başkanı Hasan Kara ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine seçilen Binali YıldırımKilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Eski Belediye Başkanı Hasan Kara ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Milletvekili Dülger, " Son Başbakanımız ve AK Parti 7. Kongresi sonrası AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine getirilen Binali Yıldırım'ı 22.ve 23. dönem Kilis Milletvekili ve önceki dönem Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Nazik kabulleri için teşekkür ederim. Hak yolunda Ak davamız için durmak yok yola devam" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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