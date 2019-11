25.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:13

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen törene, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören müzik dinletisi ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Ahmet Baysal birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Rektör Alişarlı tarafından Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verilip, cübbe giydirildi.'BU COĞRAFYA ZOR BİR COĞRAFYA'Yıldırım, "Bu bölge bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya bizim kaderimiz, o halde bu topraklarda biz sadece ülkemizi korumak ve milletimizi her türlü tehditlerden korumakla yükümlü değiliz. Aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyanın 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Böyle olmasaydı bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'evvel Allah biz de varız' dedik. 'Çünkü bu topraklarda sizin hududunuz yok. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Dolayısıyla burada yaşanan gelişmelerin kararını siz veremezsiniz. Burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz' dedik ve gereğini yaptık. Milletimizden aldığımız güçle yaptık" dedi.MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HİÇBİR TANESİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE DAİMİ ÜYE DEĞİLDünyanın artık eski dünya olmadığını vurgulayan Binali Yıldırım, "Şartlar eski şartlar değil ve bugün dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman ülkelerden oluşuyor. 57 Müslüman ülke var ve Müslüman ülkelerin hiçbir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye değil. Bütün kargaşaların, bütün iç savaşların, bütün yönetim zafiyetlerinin ağırlıklı olarak İslam ülkelerinde meydana geliyor olması bir tesadüf müdür? Elbette değildir. Bir yanda mutlak üstünlüğe sahip olan doğal kaynakları, diğer yanda tarihi eski dönemlerinden beri var olan bir haçlı anlayışıyla, İslam ülkeleri ile diğer medeniyetler arasında çatışma bugün iyice su yüzüne çıkmış durumda. Avrupa'da gittikçe yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve emperyal hedefler her zaman bizim bölgemizi önemli hale getirmiştir. Bölgemizde sorunların çok daha büyümesine sebep olmuştur." diye konuştu.BİLGİ, İLETİŞİM EZBERLERİ KÖKTEN DEĞİŞECEKYeni bir iletişim çağına geçildiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde, bütün bilgi, iletişimin ezberleri kökten değişecek. Bugün internetin sahibi Amerika. Her türlü bilgi onun önünden geçerek gidiyor. Hoşuna gidenleri alıyor, onu da bir şantaj aracı olarak yeri geldikçe kullanıyor. İşte bu blockchain sistemi bu hükümranlığı da tehdit eden yeni bir alan. Açık alan, herkesin orada olduğu, herkesin paylaştığı, herkesin iş yaptığı bir alana dönüştü."Binali Yıldırım'a konuşmasının ardından hediyeler verildi. Törenin sonunda profesör olmaya hak kazanan akademisyenlere unvan belgeleri verildi.

Kaynak: DHA