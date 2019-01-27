Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti.

Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı. 

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın çorbacıya gelmesi

-Masaya oturması

-Sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA
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