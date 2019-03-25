Binali Yıldırım: " 31 Mart'ta Sancaktepe'de Sancağı Göklere Çıkaracağız "

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim haftasındaki ilk durağı Sancaktepe oldu. Yıldırım, seçimlere son 6 gün kaldığını belirterek "Pazar günü sandığa gittiğimizde Sancaktepe'de sancağı göklere kadar çıkarıyoruz. Şeyma Döğücü'yü belediye başkanı yapıyoruz." dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepeli seçmenlerle buluştu. Sancaktepe'yi ikinci kez ziyaret eden Yıldırım, Samandıra Merkez'de Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ile birlikte vatandaşlara seslendi. Yıldırım daha sonra AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı'na giderek burada hem partililerle selamlaştı hem de seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım son olarak teşkilattan ayrıldıktan sonra Yenidoğan Mahallesi'ne geçerek vatandaşları selamladı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BİR ŞUBESİ SANCAKTEPE'YE KURULACAK

31 Mart'ta şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılınca taşıyacak kadroları seçeceğimizi dile getiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Pazar gününe altı günümüz var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. Buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. İlk iş olarak metro Sancaktepe'ye gelecek. Sancaktepe için bir güzel projemiz daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şubesini de Sancaktepe'ye kuracağız. Pazar günü sandığa gittiğimizde Sancaktepe'de sancağı göklere kadar çıkarıyoruz, ay yıldızlı sancağı dalgalandırıyoruz ve Şeyma Döğücü'yü belediye başkanı inşallah yapıyoruz." diye konuştu.

'SANCAKTEPE'NİN BU GÜZEL GÖNÜLLÜ İNSANLARI, BU MEMLEKET SEVDALISI İNSANLARI HER ŞEYE LAYIK'

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra hem hükumetin hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını Sancaktepe'de vatandaşların hizmetinde sunacaklarını ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "31 Mart'tan sonra var gücümüzle Sancaktepe için çalışmaya hazırız. Gece gündüz çalışıp Sancaktepe'yi İstanbul'un kalbi yapacağız. Büyükşehrimizin desteğini, hükumetimizin desteğini bütün imkanlarıyla Sancaktepe'de sizlerin hizmetine sunacağız. Sancaktepe'nin bu güzel gönüllü insanları, bu memleket sevdalısı insanları her şeye layık." dedi.

'SANCAKTEPE'DE DE, İSTANBUL'DA DA, TÜRKİYE'DE DE AK PARTİ KAZANACAK, MİLLET KAZANACAK'

Emperyalist ülkelerin seçim sürecinden beri her türlü oyunla karşılarına geldiklerini, ancak feraset sahibi olan milletin hepsinin farkında olduğunu söyleyen Döğücü, "Dünyada kendi emperyalist emellerini gerçekleştirmek isteyen bütün ülkeler şu anda bizim karşımızda. Gün geçmiyor ki karşımıza farklı bir oyunla gelmesinler. Ama feraset sahibi olan bu millet hepsinin farkında. Kampanyamızın ilk günlerinde karşımıza patates, soğanla çıktılar. Ne oldu? Tanzimler gelince her şey durdu. Şimdi de dolarla oynuyorlar, başka şeylerle oynuyorlar ama bizi burada yenemeyecekler. Sancaktepe'de de, İstanbul'da da, Türkiye'de de AK Parti kazanacak, millet kazanacak, gönül belediyeciliği kazanacak." şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA