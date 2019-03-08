Binali Yıldırım: 300 Mahallede 955 Kreş Açacağız
- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu.
- Etkinlikten görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu.
Kaynak: AA