Binali Yıldırım: "23 Haziran'da sandığa gidiyoruz, sandıkta işi bitiriyoruz"

Binali Yıldırım: "23 Haziran'da sandığa gidiyoruz, sandıkta işi bitiriyoruz"

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
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Kaynak: AA
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