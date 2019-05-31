Binali Yıldırım: "23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz"

Binali Yıldırım Cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirecek İstanbullulara trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunarak, "İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Buraya da bekliyoruz" dedi.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayram'da memleketlerine gidecek İstanbullulara da uyarılarda bulunan Yıldırım, "Benim bütün hemşehrilerime söyleyeceğim şey şudur. İyice dinlenmiş olarak, trafik kurallarına uyarak, aşırı hız yapmadan seyahatinizi yapın. Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Biz sizi sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı önemsiyoruz. İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Buraya da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Bayram'ın ilk gününü İstanbul'da geçireceğini, ardından Anadolu'da programları olacağını söyledi.

Kaynak: İHA