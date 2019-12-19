Binalarının yıkılmaması için yürüyüş yaptılar

19.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:21

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kızılay Yaşlılar Konukevinde kalan huzurevi sakinleri binanın yıkılacak olmasına tepki göstererek yürüyüş yaptılar. Yürüyüşe bazı huzurevi sakini tekerlekli sandalyesi ile katıldı.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1984 yılında, Hayırsever Zehra Gürsoy tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanan arsaya Yaşlılar Konukevi inşaatı yapıldı. 1988 yılında hizmet vermeye başlayan huzurevinde bugün 31 personel 63 yaşlıya hizmet veriyor.



Konu ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türk Kızılayı Özel Akçakoca Huzurevi'nin tahliye edilmesi, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının yapılarak, eksikliklerinin biran önce giderilmesine karar verildi. Binalarının yıkılacak olması huzurevi sakinlerini harekete geçirdi. Akçakoca Kızılay yaşlılar konuk evinde kalan ve şartlı bağışta bulunan yaşlılar tekerlekli sandalye ve ellerinde dövizlerle Çuhallı Sahiline kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan huzurevi sakinleri Akçakoca'dan başka bir yere nakil edilmek istemediklerini dile getirdiler.



Konuk evi ile ilgili olarak Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Türk Kızılayı Özel Akçakoca Huzurevi 1 Kasım 1988 tarihinde açılmış olup, halihazırda 31 personel ile 63 yaşlıya hizmet vermektedir. Türk Kızılayı Özel Akçakoca Huzurevi binasının mevcut durumu ile Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve deprem analiz raporları kapsamında, güçlendirilmesi, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Olası bir afet veya yangın durumunda, telafisi mümkün olmayan bir durum ile karşılaşmamak, huzurevinde kalanların ve çalışanların can güvenliğinin tehlikeye düşmemesini sağlamak amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türk Kızılayı Özel Akçakoca Huzurevi'nin tahliye edilmesi, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının yapılarak, eksikliklerinin biran önce giderilmesine karar verilmiş olup, çalışmalar, Türk Kızılay'ı tarafından koordine edilmektedir" denilmişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA