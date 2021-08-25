Binalarda Yenilenebilir Eneıji - Solar ve Jeotermal ve Eneıji Verimliliği
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bilgiye göre, Almanya'dan ilgili firmaların katılımları ile 14 Eylül 2021 tarihinde elektronik ortamda "Binalarda güneş enerjisi ve jeotermal eneıji odağında yenilenebilir enerji ve eneıji verimliliği" konulu bir sempozyumun...
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bilgiye göre, Almanya'dan ilgili firmaların katılımları ile 14 Eylül 2021 tarihinde elektronik ortamda "Binalarda güneş enerjisi ve jeotermal eneıji odağında yenilenebilir enerji ve eneıji verimliliği" konulu bir sempozyumun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sempozyum kapsamında, Türkiye'den ve Almanya'dan uzman konuşmacıların katılımıyla çerçeve koşullan, teknolojik gelişmeler ve iyi uygulama örneklerinin ele alınması planlanmaktadır. Sempozyumda Almanca-Türkçe simültane tercüme hizmeti sunulacaktır. Aynca, sempozyumu takiben, Türk ve Alman firma temsilcileri arasında elektronik ortamda görüşmeler düzenlenecektir. Sempozyuma kayıt yaptırmak, sempozyumda yer alacak Alman fırmalann faaliyet ve ilgi alanlanna ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak ve ikili görüşmelere katılmak için https://www. dtr-ihk. de/tr/etkinlikler/etkinlik- bilgileri/erneuerbare-energien-und-energieeffızienz-in-gebaeuden-mit-fokus-auf-solar-und-geothermie linkinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.
Kaynak: Habermetre