Binalarda Yenilenebilir Eneıji - Solar ve Jeotermal ve Eneıji Verimliliği

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bilgiye göre, Almanya'dan ilgili firmaların katılımları ile 14 Eylül 2021 tarihinde elektronik ortamda "Binalarda güneş enerjisi ve jeotermal eneıji odağında yenilenebilir enerji ve eneıji verimliliği" konulu bir sempozyumun...