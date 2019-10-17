Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz" dedi.

17.10.2019 17:12
Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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