Binalar 6'ncı kez depremde ayakta kalmak için yarışacak

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın 6'ncısı için başvurular başladı.

DASK açıklamasına göre, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerinde deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırma hedefiyle hayata geçirilen yarışmanın başvuruları 7 Ocak'a kadar "www.daskbinatasarimi.com" adresinden gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından finale kalmaya hak kazanan takımlar Teknik Danışma Kurulu tarafından belirlenecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu yarışmayı 6'ncı yılında da sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Turgut, DASK olarak Türkiye'de deprem bilincinin oluşması için pek çok bilinçlendirme projesi yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğin inşaat mühendisleri ve mimarlarına yönelik düzenlediğimiz Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması da bu projelerimiz içinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü depremin risklerini yönetmenin en öncelikli yollarından birisi güvenli binalar ve biz bu yarışma sayesinde öğrencilerde farkındalık yaratmayı ve gençlerin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yarışmamızın bugüne kadar gördüğü ilgiden çok memnunuz. Pandemi döneminde önlemler kapsamında ara verdiğimiz yarışmayı öğrencilerimizin heyecanla beklediklerini biliyoruz ve yeniden bu heyecana ortaklık edeceğimiz için çok mutluyuz. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyoruz."

Bu yılın projesi İstanbul Finans Merkezi'nde

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması kapsamında bu yıl takımlardan İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İstanbul Finans Merkezi'nde bir iş merkezi binası projesini tasarlamaları bekleniyor. En az dört, en fazla 5 lisans öğrencisinden oluşan takımların üyelerinin çoğunluğunun inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmeleri gerekiyor.

Üç bölümden oluşan yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvuracak. Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar, açıklanacak teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlayacak ve bina maketini yapacak. Yarışmanın üçüncü bölümünde ise takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri yarışma final gününde 'sarsma masası' üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilecek. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek.

Toplam 110 bin TL ödül verilecek

Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümüne laboratuvar teçhizatı temini amacıyla 50 bin TL tutarında para ödülü verilirken, 1. takım 25 bin TL, 2. takım 20 bin TL ve 3. takım 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Yarışmada takımlar ayrıca En İyi Mimari, En İyi Deprem Performansı, En İyi İletişim Becerisi, En İyi Sunum ile En İyi Yarışma Ruhu kategorilerinde de ödüllendirilirken, Türk Reasürans özel ödülünü almaya da hak kazanacak.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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