Binadan kopan taş parçası az kalsın kazaya davetiye çıkarıyordu

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir binanın çatısından kopan taş parçası az kalsın faciaya davetiye çıkarıyordu.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi Gazipaşa Caddesinden, Toptancılar sokağına geçmek istediği sırada binadan kopan taş parçası arkasına düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, facia kıl payı atlatıldı. Öte yandan zabıta ekipleri sokakta hemen güvenlik önlemi alarak sokağı vatandaşın giriş çıkışına kapattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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