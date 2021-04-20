Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, iş merkezinin yüzeyinde bulunan sıvaların bir bölümü kopup, kaldırıma ve yola döküldü.

SİVAS'ta, iş merkezinin yüzeyinde bulunan sıvaların bir bölümü kopup, kaldırıma ve yola döküldü. Bu sırada kaldırımdan geçen 1 kişi, hafif yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, kent merkezinde Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki Terziler Çarşısı binasının 2'nci katının yüzey kısmında bulunan sıva parçaları, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kopup, kaldırıma ve yola döküldü. Bu sırada kaldırımdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parçaların bir süre daha kopmaya devam ettiği binanın etrafında güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri, kopması muhtemel parçaları merdivenle temizledi.


Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:55:22. #1.14#

title