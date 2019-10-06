Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi

06.10.2019 20:31

Antalya'da bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2474 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 53 yaşındaki Şeref Erpolat'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis, Şeref Erpolat'ın dairesinin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. Balkon penceresinden eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Şeref Erpolat'ı salon kapısı önünde dizlerinin üzerinde cama dayalı ölü şekilde buldu. En son 5 gün önce görüldüğü belirlenen Erpolat'ın dairesinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Cesedinin kokması nedeniyle sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını maske takarak tamamladı. Adli tabip ve savcılık incelemesinin ardından Şeref Erpolat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA