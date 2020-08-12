Binadaki koku ekipleri harekete geçirdi
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Binadaki koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binadan yayılan koku ekipleri harekete geçirdi.

Binadaki koku ekipleri harekete geçirdi
12.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:33

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binadan yayılan koku ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binadan tuhaf kokular yayılmaya başladı. Kokuyu alan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kokunun yayıldığı daireyi tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından dairenin kapısının açılmasının ardından ekipler içeriye girdi. İçeriye girdiklerinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kokunun kaynağını bulmak için çalışma gerçekleştirdi. Daire içinde arama yapan ekipler, kokuya sebep olabilecek hiçbir şey bulamadı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, daha sonra adresten ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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