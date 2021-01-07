Binada mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
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Binada mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

07.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:30
Binada mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binada mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binada mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnönü Mahallesi'ndeki metruk binadan köpek sesleri duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, binada mahsur kalan bir köpek olduğunu tespit etti.

Ekipler, girişleri güvenlik amacıyla tuğlayla kapalı olan binaya merdiven yardımıyla balkondan girdi.

Köpek binadan çıkarılarak veterinere götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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