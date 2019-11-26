Binada kapıcı, sahada teknik direktör

26.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:21

Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor'un teknik direktörlüğünü yapan apartman görevlisi Mezher Tekçi, binada "Kapıcılar kralı" sahada "Jose Mourinho" olarak nitelendiriliyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde 126 daireli sitede 12 yıldır apartman görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Tekçi, giydiği yöresel kıyafetiyle temizlik yapıyor.

Tekçi, buradaki işinin ardından ise 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'un gönüllü olarak teknik direktörlüğünü yapıyor.

Taktik verdiği futbolcularının sahada istediğini yapmadığı zaman veya gol kaçırdığı pozisyonlarda sinirlenen Tekçi, şapkasını yere fırlatarak tepkisini gösteriyor.

Tekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöresel kıyafetiyle gündüz işlerini tamamladığını, kalan zamanında ise antrenörlük yaptığını söyledi.

Küçüklüğünden bu yana futbolu sevdiğini dile getiren Tekçi, kaçırıp evlendiği eşini çok sevdiğini, asgari ücret tutarındaki maaşıyla 5 çocuğuna baktığını anlattı.

Takımının ligde 7'inci sırada yer aldığını aktaran Tekçi, şöyle konuştu:

"Çok centilmen bir takımız. Şu ana kadar futbolcularım tek bir sarı veya kırmızı kart görmüş değil. Örnek bir takım. Saha kenarında maçı izlerken sahadaymış gibi hissediyorum. O gole giderken ben de koşuyorum adeta kendimi kaybediyorum. Binada 'Kapıcılar kralı" sahada ise 'Jose Mourinho' demelerinden çok mutlu oluyorum."

Tekçi, Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyerek, takımı için Fatih Terim'den malzeme desteğinde bulunmasını istedi.

Kaynak: AA