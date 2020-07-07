Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu

- Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu Arnavutköy'de bir çocuk, sokağında bulunan metruk bir binada ceset gördüğünü söyleyince ekipler seferber oldu.

07.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:38

- Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir çocuk, sokağında bulunan metruk bir binada ceset gördüğünü söyleyince ekipler seferber oldu. Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda ekipler saatlerce çalıştı.

Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Bağlık Sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan bir çocuğun eve gittikten sonra ailesine, sokakta bulunan metruk binada elleri ve kollarında kesikler olan bir kız gördüğünü söylemesi üzerine aile olay yerine polis ekipleri çağırdı. Kısa sürede sokağa çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahallede oturan bir vatandaşın yardımıyla kapılarının kitli olduğu metruk binaya merdiven dayayarak çıktı. Binanın içinde dakikalarca inceleme yapan ekipler binada hiçbir ize rastlayamadı.

Olay anında orada bulunan görgü tanığı İmdat Gözütok, "Çocuklar burada saklambaç oynarken birini görmüşler bende telefonum feneriyle bakmaya çalıştım ama büyük bir perde beton var içeriyi görmek zor. Çocuklar içeride ayağı ve kolları kesilmiş yatan biri olduğunu söylediler. Buraya normalde girmek zor ama belki binanın arka sokağından girmiş olabilirler. Bundan yaklaşık 4-5 saat önce bir komşumuzun çocuğunun kaybolduğunu öğrenmiştik o sandık başta ama o da değilmiş çocuğu bulmuşlar. Biz içeriye giremedik çocuklar oynarken görmüşler haber verdiler bizde geldik hemen" şeklinde konuştu.

Film izler gibi izlediler

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken mahallede yaşayan vatandaşlar ise adeta olay yerine akın etti. Ekiplerin arama yaptığı metruk binanın önüne kısa sürede yüzlerce kişi oldu.

Polis ekiplerinin defalarca kez uyarmasına rağmen dağılmayan kalabalık grup film izler gibi ekiplerin çalışmalarını izledi.

Ne maske var, ne sosyal mesafe

Bir türlü olay yerinden dağılmayan grup sosyal mesafe kurallarını adeta yok sayarak sokaktan ayrılmamakta ısrar etti. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme şeridi çektikten sonra şeridin ardında toplanan grup ne maske kuralına uydu nede sosyal mesafe kuralına.

Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin Haber
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Buse Varol Demet Akalın Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Bodrum Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 12:18:23. #1.14#
title