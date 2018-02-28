Bina Yıkımında İş Güvenliği Açığı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın yıkımında çalışan işçilerin, güvenlik önlemi almadan hayatlarını tehlikeye atarak çalışmaları dikkat çekti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın yıkımında çalışan işçilerin, güvenlik önlemi almadan hayatlarını tehlikeye atarak çalışmaları dikkat çekti.
Kale Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yıkımı devam eden 6 katlı bir binanın en üst katında, 3 işçinin baret, güvenlik halatı takmadan, diğer güvenlik önlemlerini almadan çalıştıkları görüldü.
İşçiler binanın tepesinde çalışırken, iş makinesi de binanın çevresinde çalışmayı sürdürdü.
Tehlikeli çalışmayı çevredekiler de merakla izledi.