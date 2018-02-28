Bina Yıkımında İş Güvenliği Açığı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın yıkımında çalışan işçilerin, güvenlik önlemi almadan hayatlarını tehlikeye atarak çalışmaları dikkat çekti.

Kale Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yıkımı devam eden 6 katlı bir binanın en üst katında, 3 işçinin baret, güvenlik halatı takmadan, diğer güvenlik önlemlerini almadan çalıştıkları görüldü.

İşçiler binanın tepesinde çalışırken, iş makinesi de binanın çevresinde çalışmayı sürdürdü.

Tehlikeli çalışmayı çevredekiler de merakla izledi.