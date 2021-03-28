Bina yıkılırken düşen kedi ağır yaralandı: O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bina yıkılırken düşen kedi ağır yaralandı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bina yıkılırken düşen kedi ağır yaralandı: O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kedi aşağıya düştü, o anlar kameralara yansıdı.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kedi aşağıya düştü, o anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde de yine ağır hasarlı bir binanın iş makinesi yardımıyla yıkımı yapılıyordu. O sırada binanın çatısına çıkan kedi, beton kalıbının yıkılmasıyla biranda aşağıya düştü. Kedinin düştüğü anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi. - İZMİR

Bina yıkılırken düşen kedi ağır yaralandı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Semih Yalçın Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Demet Akalın Jason Statham
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bina yıkılırken düşen kedi ağır yaralandı: O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:27:07. #1.16#
title