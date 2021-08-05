Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
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Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı

Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, 4 bloklu binanın çatısı alev alev yandı.

BOLU'da, 4 bloklu binanın çatısı alev alev yandı. Binada yaşayan hasta bir kadın ise battaniyeye konularak komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Binada yaşayanlar söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. 

Saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde 4 bloklu 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Apartmanın çatısından çıkan dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. Binada oturanlar dışarı çıktı. Bu sırada, hasta yaşlı bir kadın battaniyeye konularak komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında apartmanda oturanlar endişe içerisinde söndürme çalışmalarını izledi. Binanın önünde toplanan çok sayıda vatandaş, güvenlik gerekçesiyle polis tarafından uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Dairelere sıçramadan önlenen yangında çatı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

 


Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı
Bina yangınında hasta kadın battaniye ile taşınarak kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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