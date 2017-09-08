Bina yandı vatandaş canlı yayın yaptı

Yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi



KAYSERİ - Kayseri'de 3 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tüm binayı saran yangını söndürmek için çalışırken, vatandaşlar da sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde 3 katlı bir binanın alt katında bulunan ikinci el eşya satan dükkanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm binayı sararken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri tüm binayı saran yangına müdahale ederken, bazı vatandaşlar binada bulunan tüplerin patlama ihtimalini hiçe sayarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.