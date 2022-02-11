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Bina sakini gibi geldiler, lastikleri çalıp götürdüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bina sakini gibi geldiler, lastikleri çalıp götürdüler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binadan otomobil lastiği çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binadan otomobil lastiği çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde bulunan apartmanda geçtiğimiz ay meydanagelen olayda, bina sakini gibi apartmana gelen iki kişi, bodrumda duran 4 tane otomobil lastiğini aldı. Daha sonra kendi lastikleri gibi binadan çıkan şüpheli şahıslar, gözden kayboldu.

Şahısların binaya girdiği ve lastiklerle binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - KAYSERİ

Bina sakini gibi geldiler, lastikleri çalıp götürdüler

Bina sakini gibi geldiler, lastikleri çalıp götürdüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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