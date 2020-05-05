Bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu

Bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurduKAYSERİ'de, musluk tamiri için apartmana gelen su tesisatçısı Murat Kekme (50), kendisinden komisyon istediği için tartıştığı iddia edilen bina görevlisi Raşit D. (35) tarafından pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı.