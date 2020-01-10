Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu
Haberler » 3. Sayfa » Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu - Haberler

Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın girişinde yakılan ateş panik yaşanmasına neden oldu.

10.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:26
Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu

'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın girişinde yakılan ateş panik yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir binanın merdiven boşluğundan yükselen dumanı görerek paniğe kapılan bina sakinleri ve itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanın kaynağını bulmaya çalıştı. Kısa süreli paniğe neden olan dumanın, apartmanın giriş kısmında kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kartonlarla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edildi. Ateş itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri ateşi yakan ve söndürmeden giden şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler